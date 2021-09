Ossigeno è sul sito di People.

Prima della redistribuzione, viene la distribuzione: redditi e salari che diventano paghette e mance, all’insegna di una sorta di cottimo in molti settori, non sono più accettabili (perché non lo sono mai stati).

Non si può più prescindere da un dato che cresce ogni anno di più e che con la pandemia ha conosciuto una accelerazione impressionante.

Come ha scritto The Vision, «Durante la pandemia di Covid-19, in Italia il numero di milionari è aumentato di ben 187mila unità, dalle 1.293.000 del 2019 a 1.480.000. Non solo: anche il numero dei multimilionari, con un patrimonio superiore ai 50 milioni di dollari, ha subito un incremento. Sono 785 in più rispetto all’anno precedente, per un totale di 3.560.»

Secondo il Global Wealth Report 2021 di Credit Suisse, a livello globale il numero dei milionari è aumentato del 10% – in Italia quasi del 15%, e secondo l’Istat le persone povere in Italia sono salite a 5,6 milioni, il 20% in più rispetto allo scorso anno.

Ossigeno lo racconta e indica una strada alternativa a questo scempio, perché non è solo una rivista, è una campagna.

Commenti

commenti