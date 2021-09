Eutanasia legale ok. Legalizzazione della cannabis quasi ok (firmate!).

Alcuni commentano che non sono le priorità del Paese. E sono gli stessi che le priorità del Paese non sanno nemmeno dove stanno, perché a forza di strumentalizzare per biechi fini elettorali non sanno bene che cosa sostengono (tipo il governo Draghi? L’euro da cui dovevano uscire? La tassa piatta che avrebbe favorito chi sta bene rispetto a chi sta male? Auguri).

Questa volta però voglio dare loro ragione: concentriamoci sulle priorità per il Paese.

Salario minimo, perché troppi lavoratori sono sfruttati?

Patrimoniale e magari successione per le grandi ricchezze?

Progressività per chi guadagna oltre soglie inimmaginabili e per ora “subisce” la stessa aliquota delle persone normalmente benestanti?

E il clima? Che pare che la transizione ecologica la stiamo facendo sì, ma al contrario?

Ecco, sarei felice di affrontare le priorità del Paese, che per me hanno la stessa – sottolineo, la stessa – valenza delle battaglie sopra richiamate, né più né meno.

Ci state?

RSVP.

