Si parte con Torino e Verona. Poi, nelle settimane successive, chi volesse ospitarci ci può contattare, in particolare per Milano e Roma (ma anche le città di provincia a noi piacciono moltissimo).

Ecco il senso degli appuntamenti delle nostre rassegne #PeopleFest, con le nostre autrici e i nostri autori, ma soprattutto le lettrici e i lettori di People, cresciuti a dismisura negli ultimi mesi: la nostra è una casa di carta, aperta a tutte e tutti, laica e libera, senza padroni né condizionamenti di sorta.

Facciamo quello che vogliamo, e nel vogliamo comprendiamo anche voi.

A Torino all’OffTopic, a Verona alla Corte Dogana sull’Adige, saranno pomeriggi e serate di festa e di riflessione, di leggerezza e di sostanza, che troveranno posto in luoghi molto particolari e suggestivi.

Ci sarà distanziamento, ma solo quello sanitario e burocratico, per il resto saranno occasioni per un grande scambio di idee, suggestioni. In una parola: immaginazione.

Ci saranno libri e autrici e autori, in particolare le nostre ultimissime uscite. E altri eventi attraverseranno la penisola, come potete verificare sulla nostra pagina del sito dedicata alle presentazioni e ai festival – peoplepub.it/eventi – in costante aggiornamento.

