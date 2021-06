Non potete capire. Uno dei libri più intelligenti e divertenti e spiazzanti che abbia mai letto.

Grazie a Emanuela Fanelli e a Marco Tiberi.

Lo trovate sul sito di People e poi ovunque.

***

Voci di donne, Roma, rifiutare i luoghi comuni, non accontentarsi di strappare una risata, provare sempre a guardare la realtà da un punto di vista inatteso, il rispetto per il pubblico e la paura di essere sopravalutati. In una chiacchierata divertente e informale, Emanuela Fanelli, autrice e attrice, parla con Marco Tiberi, scrittore e sceneggiatore, del suo modo di intendere la comicità e il lavoro di chi scrive e interpreta, rivelando una prospettiva unica nel panorama attuale che, in realtà, viene da molto lontano.

Emanuela Fanelli è un’attrice e comica italiana. L’esordio al cinema è nel 2015 con Non essere cattivo, di Claudio Caligari, cui seguiranno Gli ultimi saranno gli ultimi (2015) e Beata Ignoranza (2017) di Massimiliano Bruno, Assolo (2016) di Laura Morante, La casa di famiglia (2017) di Augusto Fornari e A mano disarmata (2019) di Claudio Bonivento. In radio ha collaborato con Lillo e Greg a 610, su Rai Radio 2. In televisione ha partecipato serie tv e programmi comici come Dov’è Mario? (2016) di Corrado Guzzanti, La tv delle ragazze – Stati Generali (2018) e Stati Generali (2020) di Serena Dandini, e ha raggiunto il successo con i programmi Battute (2019) e Una pezza di Lundini (2020 e 2021), di Giovanni Benincasa.

