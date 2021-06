Siccome alla follia non c’è mai limite (Erasmo docet, anche perché siamo recentemente usciti dall’antro di Trofonio), ho deciso tra me e me, dopo ampio dibattito, che presenterò il mio ultimo piccolo libro con un reading.

Sarà un comizio culturale, in cui leggerò soprattutto pezzi altrui (chi leggerà il libro capirà perché, altrimenti appunto lo leggeremo insieme, in pubblico).

E credo che questa possa diventare l’ennesima iniziativa di People.

Avevamo iniziato con Fine, proseguiamo con un vero e proprio spettacolo di Camilla Filippi, che muove da Non esistono piccole donne di Johannes Bückler e che sta per andare in scena.

Ho appena sentito quel talento assoluto di Alfonso Cuccurullo, con cui stiamo immaginando addirittura due percorsi.

E ovviamente chiediamo a voi di segnalarci interpreti che vogliano raccogliere la sfida.

People reading. Non potevamo esimerci.

