Non fatelo per me, che sono un semplice sostenitore. Anzi, spingitore, come voleva Corrado Guzzanti in quel famoso sketch.

Fatelo certo per le persone che insieme a Beatrice Brignone hanno tenuto vive cause, battaglie, punti di vista che altrimenti sarebbero andati perduti.

Ma fatelo soprattutto per queste migliaia di ragazze e ragazzi che si sono iscritti nel 2021, proprio quando la politica sembrava finire (tipo The day the music died, per intenderci).

Sono competenti, generosi, animati dalle migliori intenzioni, radicali senza essere ideologici in quel modo opprimente che troppo spesso la sinistra immagina per sé.

Sono “sparsi” per il Paese ma in collegamento sempre più stretto tra loro.

Sono la sinistra felice, quella zona lampone dove possono crescere i diritti sociali e civili (li barro perché sono diritti e basta).

Fatelo per loro. Sarebbe un gesto semplice e liberatorio. E darebbe speranza alla sinistra ma soprattutto a quella politica che manca.

È il modo migliore per celebrare la Festa della Repubblica.

[Per aderire a Possibile: www.possibile.com/tessera]

