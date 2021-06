E così ripartono gli incontri dal vivo. A Roma, ad esempio, al CAE a Testaccio, sabato 5 giugno nel pomeriggio. C’è il congresso e ci sono le primarie in cui Possibile Roma sostiene Giovanni Caudo.

Ci sarà anche Vassalotti? L’ispettore sta studiando come travisare il suo aspetto per passare inosservato, però il primo appuntamento non se lo vuole perdere per nessun motivo al mondo.

Coloccini gli fa sapere che le adesioni crescono ancora, nel mese di maggio a un ritmo costante, e che l’82% delle iscritte e degli iscritti del mese sono nuovi, nuovissimi.

Insomma, è il momento. Si invecchierà, Vassalotti? Occhiali scusi da digossino? Oppure un look tipo caraibico, che a Roma fa già caldissimo? Chi può dirlo.

Lo scoprirete solo andando a Testaccio. Dice che ci sarà anche Civati, ma forse una boutade. Intanto ci sarà – senza ombra di dubbio – l’ispettore Vassalotti. Finalmente all’aria fresca e non dietro uno schermo.

[Per aderire a Possibile: www.possibile.com/tessera]

Commenti

commenti