Certo la politica è piena di corrotti, di stecche, di lobbisti, di cialtroni, di veri e propri mascalzoni matricolati.

Però, c’è un però. Possibile raccoglie risorse solo online attraverso il tesseramento e le piccole donazioni. E accede al 2 per mille, che non è né il 5 né l’8 per mille: è quello dedicato ai partiti politici.

Nella massima sobrietà e con la puntuale rendicontazione di chi sa di gestire soldi pubblici, perché questo si tratta, ha dimostrato di lavorare per cinque anni, ormai.

Ecco, quando fate la dichiarazioni dei redditi, non dimenticatevelo.

Non ci sono faccendieri e sceicchi alla porta di Possibile.

È la sinistra felice e perbene che non fa pasticci. Esiste. È possibile.

E come disse Vonnegut:

C’è un sacco di ricostruzione da fare, sia a livello spirituale che materiale. E, ripeto, ci sarà anche un sacco di felicità. Mi raccomando, rendetevene conto!

Commenti

commenti