Davide Serafin spiega:

Anche i ricchi dovrebbero volere la tassa patrimoniale. Per far funzionare l’economia per tutti, per far sì che non avvengano rivolte. Leggete l’articolo del Financial Times.

Paradossalmente, la sopravvivenza stessa del capitalismo passa per l’incremento delle tasse sui patrimoni più rilevanti. Il clima politico è in rapido mutamento e opporsi a questa tendenza è del tutto velleitario.

Lo scrivevo insieme a Civati in Tax the Rich: «Le tasse sono il “presupposto del vivere civile”, le fondamenta del patto sociale» che ora sta saltando per via delle conseguenze della #crisi sanitaria.