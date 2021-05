Spoiler alert! In questi giorni People insiste con libri di testimonianza, di denuncia e di proposta, in campo sociale e politico. E ci sarà anche una piccola cosa sulla legalizzazione della cannabis, a cura del vostro affezionatissimo, firmata da tutti e tre i soci di People.

Perché queste cause per noi sono anche le ragioni per cui abbiamo aperto una casa editrice. E non smetteremo mai di ripeterlo.

Commenti

commenti