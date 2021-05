Da claustrofobico di fama mondiale (come vuole Woody Allen), in cattività da mesi, come tutti, sono lieto di annunciarvi che parte il People need People Tour 2021, il nostro viaggio con People.

Partirà da Genova, simbolicamente, a vent’anni dal G8 e da ciò che accadde loro.

Parte con il nostro bestseller & bestfriend Andrea Pennacchi e con Giovanni Mari, autore di un libro per noi molto importante.

Ci vediamo a Genova, l’11 maggio 2021, chi tamponato, chi vaccinato.

