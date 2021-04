La Liberazione 2021 la dedico personalmente a questo.

Liberiamoci dell’ipocrisia, che impedisce di vedere le disuguaglianze, le ingiustizie, i soprusi.

Liberiamoci dall’ipocrisia di vendere armi al regime che tiene incarcerato Patrick Zaki e non ha ancora raccontato la verità su Giulio Regeni, dopo averlo torturato e ucciso.

Liberiamoci dall’ipocrisia che distoglie lo sguardo dai diritti delle persone, che siano etero, omo, trans, queer perché sono fatti loro e la Repubblica dovrebbe solo rispettare le loro persone e i loro corpi.

Liberiamoci dall’ipocrisia dei campi libici e degli utili dittatori.

Liberiamoci dall’ipocrisia del fingere che il clima non sia un problema, se non per pochi addetti, perché riguarda l’umanità intera.

Liberiamoci dall’ipocrisia del patriarcato che agisce sempre e comunque, nella parola e prima ancora nei pensieri pubblici e privati.

Liberiamoci dall’ipocrisia del proibizionismo sulla cannabis e della criminalizzazione come unico criterio e unica soluzione.

Liberiamoci dall’ipocrisia del sono antifascista ma.

Liberiamoci dall’ipocrisia delle parole vuote, delle etichette, dei pregiudizi.

Liberiamoci dall’ipocrisia della laicità ma solo fino a un certo punto.

Liberiamoci dall’ipocrisia e dall’ignoranza.

Mentre scrivo mia figlia ride nel sonno. E niente. Buona Liberazione!

