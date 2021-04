Coloccini non dovrebbe, ma lo aggiorna: benché Vassalotti sia stato sospeso, sa che le tessere di Possibile continuano a crescere. E stanno arrivando fisicamente nelle case. Ne è compiaciuto. E attende il congresso del partito come momento per decidere se palesarsi o abbandonare definitivamente le indagini.

Sta per scadere il termine per rinnovare la tessera del 2020: a fine mese. Poi inizieranno le operazioni congressuali e Beatrice Brignone, da quanto ha potuto capire, lancerà una nuova sfida.

Potesse scriverebbe anche lui social: venite a vedere, cosa fanno questi! Sono strani forte, ma c’è dell’entusiasmo e della qualità.

Intanto legge Adamsberg, ispettore come lui anche se forse un pelo più acuto. Adamsberg, lo spalatore di nuvole, gli pare perfetto: perché questo tempo sospeso lo induce a pensare che prima o poi succederà qualcosa e qualcosa verrà a galla. L’attesa è finita?

Nel frattempo, continua a pensare, come se fosse un tormentone: venite a vedere!

