Leggete qui. Perché tra le tante cose di cui non si può parlare in Italia, oltre a cannabis, persone trans, tampon tax e le tante “parolacce” di cui per anni ci siamo occupati in pochissimi, c’è anche la questione psicologica e psichiatrica. Rimossa o negata, appunto. Meno male che Beatrice Brignone e Possibile ne parlano ogni volta che si può. Perché la questione è fondamentale, in questa stagione soprattutto.

Ma lasciamo perdere, teniamoci i nostri tabù e le nostre ansie (termine tecnico).

