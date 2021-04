Da lunedì 26 aprile nelle zone gialle si potrà fare più o meno qualsiasi attività -anche di ambito culturale. People è pronta a presentare i propri libri, in sicurezza, in spazi aperti, ovviamente senza costringere i propri autori a viaggi lunghi e “pericolosi” e chiedendo loro di tamponarsi.

People della porta accanto, per incominciare. E per dare il via al nostro viaggio estivo che abbiamo annunciato qualche giorno fa.

Per qualsiasi informazione, non esitate a scrivere a [email protected]

