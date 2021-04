Come sempre partiamo per tempo e benché siamo ancora tutti arancioni o rossi e il giallo del 26 aprile (nuova data “periodizzante”) è comunque tutto da verificare sulla base dei noti criteri, ci portiamo avanti con il nostro tour estivo, in cui comunque confidiamo.

Ci sarà un furgoncino elettrico, come già negli anni precedenti – che stiamo cercando, tipo Sacro Graal -, ci saranno presentazioni e festival e PeopleFest e i nostri autori dal vivo, che sono mesi che non li vediamo, se non attraverso questo schermo.

Se volete partecipare o proporre incontri con People, scrivete a [email protected]. E se volete ripassare il catalogo, potete farlo all’indirizzo: peoplepub.it/catalogo.

