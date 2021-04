Vassalotti in Sardegna si trova bene, ha raccolto molti elementi, lì Possibile ha addirittura rappresentanti nelle istituzionali comunali e regionali, ma ha deciso: la prossima missione sarà a Sud, anche perché ha colto in una conversazione su Facebook che c’è dibattito, nel Mezzogiorno lampone.

Quest’anno sono ripartite le attività in Puglia, a Palermo, ad Avellino, Napoli è cresciuta molto, abbiamo un’assessora a Crotone e chiuso l’ultima campagna elettorale (quelle delle comunali/regionali 2020), a Reggio Calabria. Abbiamo un nuovo comitato in Abruzzo e stiamo lavorando per aprirne uno anche in Molise. Per non citare tutti gli altri, che sono sempre stati molto attivi e presenti: un esempio, per tutti, il comitato di Pontecagnano Faiano (SA). Se sei del Sud sai come funziona la politica a certe latitudini e sai che è molto più difficile per un partito che si basa solo sul movimento d’opinione e non sui potentati. Se vuoi dare una mano sai dove trovarci.