Sono ormai più di due anni che lo ripeto. I libri non sono in concorrenza tra loro, così come il mercato editoriale va pensato in un modo del tutto diverso da come siamo abituati a farlo.

Leggere è una funzione che va tenuta in allenamento, che deve trovare nuove occasioni, un’abitudine da ritrovare. E in questo non importa quale casa editrice e quale libro, importa la lettura.

E l’obiettivo, per noi, con People, è proprio quello condensato in poche righe.

Non sappiamo né il giorno né l’ora della riapertura, siamo – come tutti sgomenti di fronte a una primavera che non ha risolto come ci promettevano gli svaporati che ci governano – ma siamo pronte e pronti a partire. E appena potremo farlo gireremo con il nostro furgoncino, con i nostri libri e #ilibrideglialtri. Non è una promessa, è un impegno.

Perché la lettura è passione. E non conosce confini.

