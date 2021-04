Con questi chiari e soprattutto scuri di luna, saremo rossi e arancioni ancora a lungo. I dati sono ancora pessimi. E quindi People prosegue, nella sua promozione, e con novità che interrompano la monotonia della quarantena diventata quattrocentena.

Le similitudini con l’anno scorso si sprecano, ma non ci rassegniamo al giorno della marmotta. E anche se molti editori preferiscono attendere prima di far uscire le novità, noi insistiamo. Come già nel 2020.

Siamo fatti così.

