Vassalotti deve dimagrire. E come per molti non è un problema iniziato con la pandemia ma che la pandemia ha aggravato.

Il dottore è stato chiaro: «Negli ultimi anni ha camminato troppo poco, segua la linea a giraffa delle adesioni a Possibile. E cerchi di arrivare pronto alla prova costume!». Vassalotti pensa alla prova elezioni, ormai la sua è una deformazione (molto poco) professionale.

Ecco, alla prova costume o alla prova elezioni ci si arriva allenandosi. E mentre si allunga il collo della giraffa, Vassalotti sembra un maratoneta a Villa Borghese. Accelera il passo. Domani, giura, si compra una tuta. E le scarpette. Promesso.

Commenti

commenti