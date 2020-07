No, non è un errore di battitura. È tutto un armiamoci e parti te, come se dipendesse da una persona sola. Variante del “vai avanti tu… che poi ti raggiungo”. E invece, come ho cercato di spiegare in Una meravigliosa posizione – grazie alle prime lettrici e ai primi lettori che mi stanno mandando i loro pareri – il problema è proprio un altro. Perché se non si fa insieme, con un progetto e una prospettiva, sulla base di una cultura condivisa, è tutto vano.

Valeva prima, vale oggi, a meno di non pensare che ci sia in giro qualche taumaturgo, come mi pare gran parte dell’opinione pubblica continui a auspicare. Sbagliando.

Se vi va leggete il libretto dalla copertina tipo “Dov’è Wally?” e poi ne parliamo.

