Il vostro affezionatissimo è editore e amico dell’autore quindi questo post è il totale conflitto di interessi editoriali e affettivi.

Però Mattia si è superato, in questo lavoro, che gli è costato anni di ricerche e di viaggi e di studi. Da Mosca, nell’impresa impossibile per uno straniero di scoprire tutte le Russie possibili e il loro capo assoluto, Vladimir Putin.

Fossi in voi, lo leggerei. Per viaggiare attraverso la zona rossa, verso Est e verso Nord, addentrandovi nell’ignoto e a volte nell’impensabile.

Per formarvi un giudizio grazie alle analisi equilibrate e puntuali dell’autore che ha un merito ulteriore: scrive molto bene e il tomo di quasi cinquecento pagine volerà via, come se fosse un pamphlet.

Qualcuno diceva che se i libri fossero più lunghi, sarebbero più corti. Ecco, è il caso di Modello Putin. Viaggio in un Paese che faremmo bene a conoscere di Mattia Bagnoli. People ne è l’orgoglioso editore.

