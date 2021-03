A furia di frequentare questi visionari, Vassalotti ha capito che sta per succedere qualcosa.

Le chat di Possibile fremono e sembrano rompere una calma solo apparente. Draghi, Figliuolo, i vaccini, pure Scanzi, perché ci mancava solo Scanzi che si è vaccinato e poi andato dritto in una Spa a Merano. Si è vaccinato per il nostro bene, sia chiaro. Che Paese!

Beatrice Brignone, la segretaria nazionale, sembra avere in serbo una mossa a spariglio pesante.

Intanto Vassalotti, che si sta facendo una cultura dei talk show politici, scopre che il Pd è sempre quello. E si chiede: piuttosto che aspettare ancora che il partito cambi, non sarà forse il caso di cambiare partito?

L’iscrizione a Possibile, benché sia solo una copertura, gli sta facendo male, evidentemente.

Vassalotti è come trasformato, come uscito da una cornice, e non sa più dove collocarsi. Meno male che la divisa lo riporta a se stesso, a come si deve comportare, a quel distacco con cui vivere le cose prossimo al cinismo. Meno male!

Comunque c’è sotto qualcosa. E mentre le adesioni fioccano, c’è dell’altro, che a Vassalotti sfugge. Ancora un po’ di talk show? Ancora un po’ di editoriali? O forse è proprio quelli che deve lasciar perdere? Chi non si aspetta l’inaspettato, non troverà la verità.

Già.

