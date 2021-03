Be’, allora potrebbe dire: «Io sono come le giraffe. Guardo bene le cose lontane, ma fatico a guardare in basso.»

Vassalotti si è fatto mandare dalla centro elaborazione dati – come lo chiama scherzosamente – del brigadiere Coloccini i dati di marzo di ogni anno, per Possibile. E gli è venuta in mente la battuta di quel film di tanti anni fa, in cui a parlare è Silvio Orlando.

È una curva a giraffa. Una giraffa giovanissima, se è vero che a Tarquinia hanno aperto un comitato in cui l’età media è 22 anni. Quando hanno girato quel film, questi non erano ancora nati.

Vassalotti non sa più che fare: lui, di mezza età, in un partito di donne e giovanissimi, pieni di entusiasmo e di carica rivoluzionaria. Proprio lui, in un contesto simile.

E gli tocca pure la lezione, perché il lunedì questi vanno #aRipetizione: questa volta tocca al senatore – lo chiamano così – Davide Serafin.

E mentre ascoltano online lezioni sul fisco (!), le adesioni continuano ad arrivare, con un passo costante. Il collo della giraffa si allungherà, sempre di più, nei prossimi mesi.

Chissà se le giraffe vedono davvero così lontano…

[Per aderire a Possibile: www.possibile.com/tessera]

Commenti

commenti