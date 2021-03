L’ispettore guarda questo cartello (si dirà così) e si sente fuori posto. Da quando è iscritto a Possibile – ma solo per ragioni di indagine e con il trucco che sapete – si sente fuori moda, invecchiato. Terribilmente. E non solo per la giovane età della nuova comunità del partito lampone. No.

C’è un’altra ragione. Vede le statistiche e pensa che quell’entusiasmo così giovane dà quasi fastidio a chi c’era già. Ne aveva sentito parlare, è la sindrome del “meno semo, mejo stamo”. E lui non sa bene a quale categoria appartiene.

Ieri apertura di nuovi comitati, l’ultimo a Tarquinia. Giovani e giovanissimi. E il dato che ha recuperato da un messaggio WA secondo il quale i nuovi iscritti sono il 70%, a marzo, mentre i rinnovi – a conferma di quanto sopra – rallentano.

Mentre il Pd ripropone in segreteria le stesse persone che aveva, nel segno di una forte continuità con la segreteria precedente, Beatrice Brignone si troverà un partito totalmente rinnovato, composto da giovani. «Ecco perché la scuola!», ormai l’ispettore pensa ad alta voce.

Basterà? No, ci vorrà la politica. Chissà se questi ne saranno capaci.

[Per aderire a Possibile: www.possibile.com/tessera]

