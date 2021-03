Volevo ringraziare personalmente le tantissime e i tantissimi che hanno ordinato i nostri libri, i libri di People.

Il successo strepitoso di Willie, in dialogo con il vostro affezionatissimo (tranquilli, parlo pochissimo, tutto lo spazio è per lui), Jacinda Ardern e una politica a cui non siamo più abituati, oggi il libro-capolavoro di Mattia Bagnoli su Putin e la Russia, che sarà presto anche in libreria. E poi altre novità, nei prossimi giorni, nonostante la luna rossa e un tempo incerto e sospeso, che condividiamo.

Un giorno della marmotta in cui anche la marmotta è in lockdown e prevale l’inquietudine. Per il presente immobile e per il futuro che chissà.

People resiste, insieme a voi, grazie a voi.

