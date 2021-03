Dov’è Willie?, la prima “birretta” di People, conferma il successo sanremese dell’amico rapper (bello avere un amico rapper, tra l’altro, bello soprattutto avere un amico).

Ordini raddoppiati in pochi giorni, nonostante la zona rossa, convinti anche gli intellettuali più snob, ora sanno che questo è il trend, non so se mi spiego… insomma, va tutto molto bene.

Grazie, Willie.

(Apriamo gli stadi, ma né teatri né live, eh)

Commenti

commenti