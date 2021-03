«Dei 707 che hanno compilato il modulo 500 sono nuovi contatti che non avevano nel database». Si parla della scuola di politica #aRipetizione di Possibile. In un giorno solo. Vassalotti intercetta i dati, perché glieli comunica il suo comitato. Ha fatto bene a intrufolarsi nottetempo.

E così è informato anche sulle adesioni, che continuano ad arrivare, insieme alle donazioni che si trasformano in tessere sospese e poi in tessere vere e proprie. Ormai in meno di tre mesi Possibile ha raggiunto i dati degli anni migliori.

Vassalotti non aveva tempo per la lezione di Civati – «questi che si mettono a “studiare” il primo giorno di lockdown… e ascoltano Civati, poi» – ma a suo modo ha fatto una ricerca.

Si è interrogato sul destino degli altri soggetti della sinistra, che sono passati in questi anni. E ne ha tratto una conclusione: Brignone è riuscita dove altri hanno clamorosamente fallito, tanto che nemmeno si sa se ci siano ancora, sulla scena del mondo. Tipo il Greco, oppure il Civico Sindacalista o ancora le varie coalizioni di questo, di quello e di quell’altro.

Vassalotti riflette, ma con questi dati e questi paragoni gli cresce l’ansia. Di capire. Di indagare. Di iscriversi… ah no, quello lo ha già fatto. Anche se nessuno lo deve sapere, mi raccomando.

[per aderire a Possibile: www.possibile.com/tessera]

Commenti

commenti