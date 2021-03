Evitando con circospezione le zone rosse e muovendosi con cautela, People oggi ha visitato la libreria Terza pagina di Villafranca. Prosegue così il nostro viaggio attraverso il mondo delle librerie libere e indipendenti.

Continuate a segnalarci la vostra libreria preferita e noi, come dicevamo, la contatteremo, con piacere. Vale per le librerie, ma anche per le edicole e le cartolibrerie, per i centri più piccoli. A noi piacerebbe raggiungervi ovunque, com’è giusto che sia, con i titoli di People e con la rivista Ossigeno (l’indirizzo è promozione chiocciola peoplepub punto it).

E se volete darci una mano in più, segnalate il nostro catalogo (che è questo).

Questa volta il regalo ce lo fate voi.

