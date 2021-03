Lo so, sono in clamoroso conflitto di interessi. Però la ragione per cui consiglio di votare per Willie Peyote, questa sera, a Sanremo, è dettata da un elemento per me fondamentale: la sincerità.

Willie è sincero. In un modo disarmante. E spero che questo si colga, soprattutto.

Lo so che è una indiecazione di voto, la mia. Ma sono felice di essergli amico e di avere condiviso con lui riflessioni tutt’altro che banali su molti argomenti, soprattutto quelli scomodi, di cui non parla nessuno, perché non fa fico. E invece fa fico, parlare delle cose scomode, secondo me.

Certo, lui è del Toro, io della Juve, ma a volte gli opposti estremismi si incontrano. E sapete dove? Nell’amicizia, nel rispetto, nella stima. Nell’ammirazione, anche. La mia, per lui.

Merda, Willie. Che sia una serata fantastica.

Commenti

commenti