Mentre prosegue tomo per tomo la nostra visita in sicurezza alle librerie indipendenti, vorrei tornare a ringraziare i lettori che ci stanno segnalando, in ogni zona del Paese, le loro librerie preferite.

C’è una ragione in più, oltre alla gentilezza di questi messaggi: che quando abbiamo inventato People volevamo diventasse una comunità di lettori e soprattutto di persone.

E possiamo dire che, grazie a voi, ce l’abbiamo fatta.

In questo mondo cinico e avido, è bello sapere che ci siete.

