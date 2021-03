Hanno sequestrato la sinistra per anni.

L’hanno portata da tutte le parti, mai a sinistra.

Liberiamoli, liberiamoci.

Se Zingaretti si è dimesso davvero ha fatto bene. Se lo ha fatto per finta è un cialtrone. Come quasi tutti i suoi predecessori.

Ormai il Pd è un partito in cui non crede più nemmeno il suo segretario: non solo non è obbligatorio, è un equivoco, è un problema, è un crimine, perché consegna il Paese alla destra.

Sequestrati da cose che non interessano se non a dieci persone, ministri, sottosegretari, capicorrente: liberiamoci, liberiamoli.

E basta con le stronzate, governano da sempre e non ne sono capaci. Sono diventati renziani per opportunismo, ora si sorprendono se Renzi li ha buggerati per due volte consecutive, mentre sceglievano Conte (!) come se fosse Mitterrand.

E nel frattempo, senza curarsene, hanno distrutto la più importante tradizione politica e culturale del nostro Paese. Macerie appunto.

Devono andare a casa, serenamente e pacatamente, come si diceva una dozzina di anni fa. I protagonisti, del resto, erano gli stessi. Immancabili. Mancabilissimi.

