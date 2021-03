Grazie a chi ci sta segnalando la “propria” libreria di riferimento in tutta Italia. Le stiamo contattando a una a una e ove possibile le andiamo anche a visitare.

Perché crediamo che editoria sia relazione e curiosità, soprattutto. Anche se tamponati e mascherati e a debita distanza, pensiamo che sia importante farlo proprio ora. Per prepararci a una nuova stagione, che speriamo diversa da questa e anche dalle precedenti.

Continuate a scrivere – civati gmail com ovvero promozione peoplepub it -, noi continueremo a prendere contatti e a immaginare collaborazioni per il presente e soprattutto per il futuro.

