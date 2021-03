Per spiegare come si vive nella Zona lampone di Possibile, sotto l’insegna clima-progressività-patrimoniale, dove le strade sono precise posizioni politiche e i numeri sono civici in senso stretto, ecco la prima mappa disegnata da Marco Giannini detto Nini, iscritto a Possibile, residente in Danimarca (come sapete la Zona lampone non conosce confini, fioccano iscrizioni dall’Estremo Oriente all’Africa, passando per le principali capitali europee.

Marco è grafico in fuga da anni. Vive laggiù, anzi, lassù. È persona molto generosa. E ha colto il senso di ciò che cerchiamo di spiegare. Che c’è un territorio inesplorato, dove è possibile fare cose molto diverse, dove possono crescere progetti lontani dalla “realtà” che è tutt’altro che reale e realistica, quella in cui ci troviamo.

Per entrare nella Zona, non c’è bisogno di passaporto, basta un’autocertificazione.

