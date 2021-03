Vassalotti ragiona: Draghi lancia il governo dei Migliori, che poi insomma, è venuto fuori così così. E Possibile che fa? Lancia il governo delle Migliori, e uno pensa subito alle quote rosa e alle solite robe da 8 marzo. E invece c’è – puntuale – il trucco di questi qui: sono le Migliori leggi e pratiche in giro per il mondo che descrivono la Zona lampone (immaginaria!) e che in Italia per mille ragioni non si vedono.

Come la questione della parità retributiva.

Pare un campus a cielo aperto, questa squadra di Possibile giovane e giovanissima. E Vassalotti prova il suo ormai proverbiale fastidio. Verso l’indagine, verso un paese immobile, verso se stesso. Perché non è possibile che quasi tutti gli altri paesi siano più avanti di noi su tutte le questioni femminili. Che poi sono maschili, perché a deciderle sono i maschi.

Civati si è ridotto a fare le foto agli assorbenti nei supermercati, per la nota questione dell’Iva. Brignone ogni giorno ripete le stesse cose, sulla violenza, sulla parità, sui congedi parentali, sulla 194. Per non parlare di Possibile LGBTI+ e in particolare le persone transessuali, proprio dimenticate.

Un vero fastidio, insomma, non essere affatto i Migliori.

