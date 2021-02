Dicono di essere sovranisti. Perché cercano un sovrano.

Pensano di trovarlo nel campo rivoluzionario – che in verità è puntualmente controrivoluzionario, come in ogni tradizione fascista – ma se spunta un sovrano più sovrano del loro, allora si schierano con lui.

È successo ai sovranisti nostrani, quasi tutti. Alcuni terrapiattaformisti, altri scheisti (ovvero interessati alla pecunia).

Il sovranista non è sovrano, cerca l’uomo forte da considerare tale.

Draghi pare funzionare meglio di Salvini e di Zaia. Meglio di Grillo e di Di Maio.

È tutto di una bellezza. Sovrana.

