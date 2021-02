Tutti a dire, per anni: «faremo la fine della Grecia!». In effetti ce la stiamo mettendo tutta, e dopo aver visto il parere di Bankitalia sul recovery plan di Conte, potremmo anche farcela.

Il nostro vero piano dovrebbe essere fare l’inizio della Grecia.

A cominciare dal fatto che anche loro salivano al Colle, per elevarsi, in tutti i sensi, e svolgere le loro assemblee.

Si chiamava Pnice, ed era un colle, appunto.

E poi avevano, come luogo in cui si forgiavano idee e costumi e anche scelte valoriali, il teatro.

Ecco, il teatro. Con la bella stagione che fa capolino, riusciamo a ripartire? Non come l’anno scorso, che poi non lo abbiamo fatto.

Al di là degli aspetti tecnici è questa la questione politica, il piano di tutti i piani.

Perché non c’è politica senza polis e non c’è polis senza il teatro, senza la capacità di raccontarsi, di guardare in faccia il proprio tempo e di immaginarne uno migliore.

Ripartiamo con la cultura e con la comunità? Facciamo l’inizio della Grecia?

Commenti

commenti