Non mi consulteranno – e in effetti non c’è alcun motivo per cui dovrebbero farlo – ma se per caso lo facessero queste sarebbero le mie proposte.

Clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima.

Progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, progressività, .

Patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale.

Poi aggiungerei, Zaki e rispetto della 185/90 (legge dello Stato), piano Amaldi per la ricerca, investimenti strategici sulla scuola, salario minimo, laicità, legalizzazione della cannabis, matrimoni egualitari.

È la Zona lampone, come ormai sapete.

Dice: «Civati, troppo facile così».

E allora estraggo dalla tasca questi documenti di Possibile, per incominciare. Documenti che hanno parole e numeri e conti e dettagli. Non una parola di troppo.

Sarei curioso di sapere che cosa mi risponderebbero, anche se ieri per la prima volta Zingaretti ha scoperto la progressività (soncose). Perché Conte non tornerà, ma i nostri conti sì. E sarebbe ora di parlare di cose serie, non di questo o quel posizionamento, che ormai a leggere le dichiarazioni di ciascuno pare un arabesco.

Fuori dai ghirigori, lontani dalle gherminelle.

Se siete d’accordo, non mettete un like. Aderite a Possibile.

È lo spirito giusto.

