Fill the gap. Riempi il vuoto. Così si presenterà la prossima campagna di Possibile.

Una campagna né promozionale né elettorale, perché si tratta piuttosto di approfondire, capire, spiegare. Un lavoro a cura di Veronica Gianfaldoni, sulla base dei contenuti di Politica!, che forse conoscete già.

E mentre in tv si attende la soluzione della crisi più pazza del mondo, non si parla di niente, non si accenna al clima, alla redistribuzione, a una riforma del fisco a favore dei più poveri e di chi lavora e fa impresa; mentre sono timidi gli accenni alla ricerca e alla digitalizzazione, nonostante l’accelerazione determinata dalla pandemia; mentre tutto puzza di politicismo a mille chilometri di distanza, Possibile prova a ragionare su un’alternativa, un percorso diverso, un modo inedito di affrontare la discussione.

La certezza è che non interesserà alle forze politiche attualmente rappresentate, né al cortocircuito politico-mediatico. Alle persone crediamo di sì.

Del resto è oggi che si inaugura la Zona lampone. È tempo.

Commenti

commenti