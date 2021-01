Per tre giorni People omaggerà i suoi lettori del libro che ho avuto l’onore di curare, dedicato alla testimonianza, alle parole e al messaggio della senatrice Liliana Segre.

Un messaggio di pace, contro l’odio, potente e costituzionale come pochi altri. Contro ogni nostalgia per le cose orrende che lei ha visto e subito, per non dimenticare e – soprattutto – per ricordare il futuro.

