Abbiamo parlato del senatore aggiunto Davide Serafin e del suo eccellente lavoro.

Con lui Possibile ha messo a disposizione un testo, elaborato fin dalla primavera del 2020, in cui sono “annotate” le cose da fare per uscire dai guai. Lo trovate qui. E, in aggiunta, troverete anche le proposte fiscali, confrontate con un documento di Bankitalia.

Nel caso, c’è un unico link da condividere.

Nel frattempo, la segretaria nazionale Beatrice Brignone registra un aumento delle adesioni – come sa chi segue le indagini dell’ispettore Vassalotti – e anche dei contributi provenienti dal 2 per 1000, in controtendenza rispetto al dato generale e in riferimento a un anno orribile come è stato il 2020.

Altre iniziative verranno, non appena ci si potrà muovere e uscire dallo schermo. Per riempire un vuoto grande, che c’è, che ognuno di noi sente, rispetto alla politica e a ciò che manca.

La cosa più bella sarebbe farlo insieme, tutte e tutti.

