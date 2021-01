Mentre si perdono per strada i vaccini, stanno cercando senatori in ogni dove, mandando ambasciatori ovunque, per tenere su la maggioranza. Renzi fa il figliol prodigo (anche se l’espressione nel suo caso potrebbe essere equivocata), Conte è passato dalla sicumera alla cerca di Fra Galdino, in generale pare mancare un elemento: la politica.

Dopo la cesura tra Conte 1 e Conte 2, la cesa, si dice così, tra il Conte 2 e il Conte 2.1.

Intanto esponenti della sinistra estrema (espressione goliardica) organizzano nottetempo il partito di Conte e vanno in tv presentandolo come uno statista che nemmeno Mitterrand.

Per questo propongo come senatore aggiunto, tra i ciampolilli e i giarrussi e le marierosarie e le binetti e i nencini e chi più ne trova più ne metta, Davide Serafin.

Leggete qui e ditemi se non servirebbe uno così.

Ecco, oltre alle battaglie che già conoscete, mi do un compito: vedere prima della fine del mondo Davide Serafin senatore. Serio. Sul serio.

