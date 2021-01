Oggi esce in libreria, con un mio piccolo saggio introduttivo, il libro di Mauro Biani, È questo il fiore.

C’era proprio bisogno di un altro libro sull’antifascismo. Sì. A maggior ragione, perché i fascisti sono tornati, in mille forme, parole, riflessi. E per la verità non se n’erano mai andati.

Ci sono dappertutto frammenti e tracce di quell’ideologia e di quella folle nostalgia, nel discorso pubblico, nella scelta delle parole, nel modo di concepire l’altro, nella visione di un mondo sempre più chiuso. E ciò è molto pericoloso.

Antifa, quindi, giorno dopo giorno, immagine dopo immagine, parola dopo parola. Sempre.

Commenti

commenti