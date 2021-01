Secondo l’ispettore Vassalotti, tra domani e dopodomani Possibile eguaglierà il numero degli iscritti dell’intero 2020.

Sta seguendo una pista, il Vassalotti: l’età dei nuovi iscritti all’estero, che sono praticamente tutti 25-30enni. E nota che stanno aumentando le donne, che stanno arrivando quasi al 50% tra i nuovi – tradizionalmente la rappresentanza, anche in Possibile, vedeva una netta maggioranza di iscritti uomini.

Ma è sui messaggi che si concentra soprattutto l’attenzione dell’ispettore.

Nota una certa somiglianza, tra i messaggi pervenuti nella casella di posta del partito. Non esclude – ancora – un complotto o comunque un’azione coordinata. E cerca di decifrarne il reale significato politico.

Lascio a voi giudicare.

Oggi mi sono decisa a iscrivermi, con mia figlia, a Possibile perché credo ancora che questo mondo sia “possibile” cambiarlo. Ho militato da sempre a sinistra ma, negli ultimi anni, mi sono sentita orfana. È da un anno che vi seguo e finalmente mi riconosco in questa nuova famiglia. Lavoriamo per crescere e finalmente cambiare.

Dopo diversi anni ho ripreso una tessera di partito e ho deciso di ricominciare con la militanza. Si aggiunge a Greenpeace e ANPI.

Questo perché, finalmente, ho trovato una casa dove non c’è più la paura di esprimersi chiaramente per non turbare le altre anime del partito, dove c’è spazio per parlare di patrimoniale, clima, tematiche di genere, lgbt+, lavoro senza imbarazzi.

La politica basata sui temi, non sui calcoli.

E infine, un partito che non si vergogna di essere di sinistra, punto. Senza tanti giri di parole.