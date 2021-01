Il premio letterario di People – da un’idea di Marco Tiberi – si chiamerà così. Sarà dedicato a esordienti – totali – all’insegna di un lavoro che abbiamo iniziato fin dalla nostra fondazione.

Quasi tutti i libri che avete apprezzato di più, in questi due anni, del resto, sono opere prime, di autori sconosciuti o scoperti dalla nostra redazione. E anche chi era conosciuto, per la verità, un libro non lo aveva mai scritto. Quindi, troverete un ambiente molto accogliente. Una casa (editrice).

Si potrà partecipare con qualsiasi tipo di opera scritta non inferiore alle 150.000 battute.

Noi siamo mentori improbabili, lo sappiamo, non a caso citiamo Soul: il vostro talento deve coincidere con la vostra felicità.

Il premio corrisponderà alla pubblicazione della migliore opera presso i nostri titoli nell’autunno del 2021 (poi se ce ne piacciono altri, chissà, mica è un ministero). Opera a cui dedicheremo tutte le nostre attenzioni e anche di più.

Nei prossimi tempi vi daremo informazioni più precise e indicazioni di dettaglio, su tempi e modalità di partecipazione.

Scintilla sia, insomma.

