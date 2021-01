L’ultima “diretta” #Jólabókaflóð, con Stefano Catone e People, anche per celebrare la conclusione della promozione di #Finizio: tre magi, tre omaggi.

Domani è un altro libro e sarà un gennaio pieno di sorprese, che speriamo piacciano a voi quanto è piaciuto a noi prepararle…

L’inondazione di libri – questo il significato dell’espressione islandese – ci è sembrata l’unica soluzione per contrastare l’inondazione di disuguaglianze e di quei disastri provocati, ogni giorno, dai cambiamenti climatici (inondazioni, soprattutto).

Inondazione di libri di People, certo, ma anche de #ilibrideglialtri, di cui non abbiamo mai smesso di parlare. E che non abbiamo mai smesso di leggere, magari ad alta voce.

Oggi è un giorno di festa, un po’ mesto, come tutti quelli della stagione 2020-2021. E viene in mente quella frase di Nanni Moretti, leggermente modificata: «Leggo cose, non vedo gente».

Ancora auguri a tutte e tutti.

