No, non poteva. Lo pubblica Treccani, l’ha concepito e illustrato Lorenzo Terranera. Le parole introduttive sono affidate a Daniel Pennac.

Se l’essere di Aristotele si dice in molti modi, il lèggere di Terranera si fa in molti modi. Come avrete capito, ormai, il mio preferito è nella formula “ad alta voce”, soprattutto se al mio fianco c’è Nina, ovviamente.

Commenti

commenti