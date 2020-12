Sembriamo matti e lo siamo. Ma People continuerà così, nel 2021. Oggi regaliamo metaforicamente oro, incenso e mirra.

Già da gennaio troverete in omaggio anche libri più propriamente politici, di una politica che non c’è più – che manca, oltre alle nostre pubblicazioni, che proseguiranno come ormai le avete conosciute, “virando” un po’ verso la narrativa, con l’arrivo in libreria de L’ultima morte di Peppe Bortone di Marco Tiberi.

Proseguiranno i pacchetti e le promozioni, gli abbonamenti-comunità (li abbiamo chiamati così) a Ossigeno (quattro numeri della rivista e in corrispondenza di ogni numero il titolo di punta di People del periodo).

Commenti

commenti