Questa sera, alle 18, ne parliamo con Paolo Cosseddu, che con Ilaria Bonaccorsi dirige Ossigeno, la rivista di People che ormai conoscete.

Partiremo dal numero attuale, che affronta la gigantesca questione del razzismo e del rimosso, potremmo dire, per affrontare un’altra rimozione, che sarà al centro del prossimo numero, il primo del 2021.

La questione di Crisotemi, della servitù volontaria, di un potere sconfinato e concentratissimo di cui la politica è subalterna per non dire complice.

Ne ho scritto, in modo scherzoso ma serissimo in Incanto di Natale, il libro-omaggio con cui People ha accompagnato tutti gli ordini delle ultime settimane – e lo stesso farà fino all’Epiifania, aggiungendo agli omaggi un tocco di poesia e uno di inquietudine (necessarie entrambe, nella fase che stiamo attraversando).

Ecco cosa intendo per ritorno in politica, come ho cercato di spiegare ieri (come se poi dalla politica si potesse starne fuori!): è urgente un ritorno della politica. Un ritorno che sia anche la restituzione di senso alle istituzioni repubblicane, e quindi collettive, di dignità al patto sociale, di equilibrio e determinazione nell’affrontare la questione climatica.

Sono tutte cose che al potere, guarda un po’, non piacciono affatto.

Chissà come mai.

