Mutuato da un meme che circola in cui per la verità non sono i libri a segnare le date, People vi offre un calendario delle feste forzate per ricordarvi ciò che si può fare, di giorno in giorno, seguendo le regole del decreto legge.

Ciò che si può fare sempre è leggere.

Per ragioni cromatiche nel nostro “decreto lèggere” troverete solo alcuni dei nostri titoli. Il rosso Bortone, il giallo Noury e l’arancione Hu, ma ovviamente potete scegliere qualsiasi titolo che trovate nel nostro catalogo, a cominciare da quel Bückler che avete “scelto” come libro del Natale 2020, passando dallì’ucronia makkoxiana, per alla saga dei Bepi e al mitico Pojana, con un tocco di bravura e di sinistra che AOC, nella nuova edizione arricchita e aggiornatissima, vi può offrire.

E, come si suol dire, mi sono dimenticato di citare molte altri autrici e molti altri autori.

Che lo #Jólabókaflóð sia con voi.

